الثلاثاء 2025-05-13 12:25 ص
 

انخفاض الاسترليني مقابل الدولار

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 12-05-2025 10:41 م

الوكيل الإخباري-    تراجع سعر صرف الجنية الاسترليني، اليوم الاثنين، أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.83 بالمئة، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.

اضافة اعلان


وجرى تداول الاسترليني عند مستوى 1.3173 دولار، في حين ارتفع بنسبة 0.60 بالمئة أمام اليورو الأوروبية مسجلاً 1.1892 يورو.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم ليبيا

عربي ودولي مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار غربي ليبيا خلال تبادل لإطلاق النار جنوب طرابلس

ارشيفية

أسواق ومال أسعار النفط ترتفع 1.5% بعد اتفاق تجاري أبرم بين الولايات المتحدة والصين

الامن العام

أخبار محلية الأمن يوضّح ملابسات فيديو جرى تداوله في الأردن

ارشيفية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

جانب من المباراة

أخبار محلية الوحدات يتوج بكأس الأردن بفوزه على الحسين

أردوغان

عربي ودولي أردوغان يأمل بعدم إضاعة نافذة الفرصة المتاحة بشأن أوكرانيا

ارشيفية

عربي ودولي ترامب في زيارة تاريخية للشرق الأوسط وقمة خليجية أميركية في الرياض

ارشيفية

فلسطين استئناف القصف على غزة بعد توقف استمر لساعات أثناء الإفراج عن المحتجز ألكسندر



 
 



الأكثر مشاهدة