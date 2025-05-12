انخفاض الاسترليني مقابل الدولار

وجرى تداول الاسترليني عند مستوى 1.3173 دولار، في حين ارتفع بنسبة 0.60 بالمئة أمام اليورو الأوروبية مسجلاً 1.1892 يورو.
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