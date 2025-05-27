الثلاثاء 2025-05-27 06:36 م
 

انخفاض الاسترليني مقابل الدولار

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 05:40 م

الوكيل الإخباري-    سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، تراجعا أمام الدولار الأميركي، فيما ارتفاع مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

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وبحسب تقارير مالية بريطانية، جرى تداول الاسترليني عند مستوى 3549ر1 دولار بانخفاض نسبته 24ر0 بالمئة، وعند 1919ر1 يورو، بارتفاع نسبته 04ر0 بالمئة.

 
gnews

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