انخفاض الاسترليني مقابل الدولار

وبحسب تقارير مالية بريطانية، جرى تداول الاسترليني عند مستوى 3549ر1 دولار بانخفاض نسبته 24ر0 بالمئة، وعند 1919ر1 يورو، بارتفاع نسبته 04ر0 بالمئة.
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