انخفاض الاسترليني مقابل الدولار

الوكيل الإخباري- سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، تراجعا أمام الدولار الأميركي، فيما ارتفاع مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

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