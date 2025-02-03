انخفاض البورصات الأوروبية بعد تهديدات ترامب

وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت موسكو، فقد مؤشر "داكس" الألماني 1.77% وسجل 21347.99 نقطة، وتراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.4% إلى 8552.19 نقطة.
وانخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.78% إلى 7809.01 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات، وانخفض المؤشر الفرعي لقطاع السيارات بنسبة 3.5%.
ويوم السبت الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، وبنسبة 10% على البضائع الصينية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن اتخاذ إجراء مماثل ضد الاتحاد الأوروبي هو أمر مؤكد ووشيك.
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