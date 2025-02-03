الإثنين 2025-02-03 01:51 م
 

انخفاض البورصات الأوروبية بعد تهديدات ترامب

ا
أرشيفية
الإثنين، 03-02-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري- انخفضت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي على غرار الصين وكندا والمكسيك.

وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت موسكو، فقد مؤشر "داكس" الألماني 1.77% وسجل 21347.99 نقطة، وتراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.4% إلى 8552.19 نقطة.

اضافة اعلان


وانخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.78% إلى 7809.01 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات، وانخفض المؤشر الفرعي لقطاع السيارات بنسبة 3.5%.


ويوم السبت الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، وبنسبة 10% على البضائع الصينية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.


كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن اتخاذ إجراء مماثل ضد الاتحاد الأوروبي هو أمر مؤكد ووشيك.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني نابلس/5 يستقبل 17,352 حالة منذ بدء عمله

قب

فن ومشاهير ياسمين صبري تثير التساؤلات ببوستر مسلسلها الرمضاني الجديد - صورة

الدفاع المدني

خاص بالوكيل حريق كبير يلتهم 3 محلات ومركبتين في الوحدات

غتع

فن ومشاهير هالة صدقي تهاجم شخصا حاول اختراق حساباتها

شهر رمضان

عربي ودولي رمضان سيكون 29 يوم .. هذا موعده وموعد عيد الفطر فلكياً

الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الرئيس السوري أحمد الشرع يزور تركيا الثلاثاء

ن

أخبار محلية جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الأوزبكية

تع

فن ومشاهير تفاصيل وفاة الملكة شوق الكويتية تثير الجدل على مواقع التواصل



 



الأكثر مشاهدة