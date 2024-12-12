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انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 12-12-2024 07:56 م

الوكيل الإخباري-    تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، أمام الدولار الأميركي واليورو، وفقاً لتقارير من مراكز المال البريطانية.

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وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.69 بالمئة أمام الدولار، ليصل إلى 1.2677 دولار، كما انخفض أيضا أمام اليورو بنسبة 0.03 بالمئة مسجلاً 1.2114 يورو.

 
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