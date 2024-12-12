انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.69 بالمئة أمام الدولار، ليصل إلى 1.2677 دولار، كما انخفض أيضا أمام اليورو بنسبة 0.03 بالمئة مسجلاً 1.2114 يورو.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع سعر اليوان أمام الدولار
-
وكالة الطاقة الدولية: عام 2025 سيحظى بإمدادات نفط وفيرة
-
بلومبرغ: إيلون ماسك أول شخص تتجاوز ثروته 400 مليار دولار
-
عمليات جني الأرباح تضغط على أسعار الذهب
-
النفط يتأرجح بين ضعف الطلب العالمي والعقوبات ضد روسيا
-
الين يصعد مع تضخم أسعار الجملة باليابان وترقب بيانات أميركية
-
ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات صينية
-
ازدياد حالات إفلاس الشركات في فنلندا