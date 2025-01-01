انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

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الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.05 بالمئة ليصل سعر الصرف إلى 1.2538 دولار، وفق التقارير المالية البريطانية.

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