انخفاض الدولار عالميا

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، تراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 184.43 ين، ليبقى على مسافة قريبة من الذروة القياسية التي سجلها يوم الجمعة عند 184.75 ين، فيما استقر اليورو عند 1.1714 دولار.
واستقر الين بالقرب من أدنى مستوى له في 11 شهرا مقابل الدولار الأميركي، واقترب من أدنى مستوى له في 17 شهرا مقابل الدولار الأسترالي.
وأدى عدم وجود أي تلميحات بالتشديد النقدي في اليابان إلى انخفاض الين بنسبة 1.3 بالمئة مقابل اليورو و 1.4 بالمئة مقابل الدولار الأميركي و 1.5 بالمئة مقابل الدولار الأسترالي، حتى مع تسببه في عمليات بيع واسعة النطاق في السندات الحكومية اليابانية.
وتراجع الفرنك السويسري قليلا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 198.04 ين ولامس مستوى قياسيا بلغ 198.31 ين في وقت مبكر من الجلسة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
العراق: الشركات الدولية في كردستان ملزمة بتسليم كميات النفط المنتجة
-
دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد بلادهم
-
ماذا ينتظر الأصفر الرنان في 2026؟
-
روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%
-
الإسترليني يسجل أداءً متبايناً أمام الدولار واليورو
-
اقتراض بريطانيا يتجاوز التوقعات في تشرين الثاني