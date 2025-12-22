انخفاض الدولار عالميا

الوكيل الإخباري- انخفض الدولار بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 157.43 ين اليوم ⁠الاثنين، لكنه ‍ظل قريبا من أعلى مستوى سجله الشهر الماضي عند 157.90.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، تراجع اليورو 0.⁠1 بالمئة إلى 184.43 ين، ليبقى على مسافة قريبة من الذروة القياسية التي سجلها يوم الجمعة عند ‍184.75 ين، فيما استقر اليورو عند 1.1714 دولار.



واستقر الين بالقرب من أدنى مستوى ‌له ‍في ‌11 شهرا مقابل الدولار الأميركي، واقترب من أدنى مستوى له في 17 شهرا مقابل الدولار الأسترالي.



وأدى عدم وجود أي ⁠تلميحات بالتشديد النقدي في اليابان إلى انخفاض الين بنسبة 1.3 بالمئة ⁠مقابل اليورو ⁠و 1.4 بالمئة مقابل الدولار الأميركي و 1.5 بالمئة مقابل الدولار الأسترالي، حتى مع تسببه في عمليات بيع واسعة النطاق في السندات الحكومية اليابانية.