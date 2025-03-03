انخفاض المؤشرات الأميركية بشكل كبير

الوكيل الإخباري- انخفضت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل كبير وبنسب عالية.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 800 نقطة، ليصل قبيل إغلاق التداولات، إلى 43020 نقطة، اي نسبة انخفاض 2 في المئة تقريبا.

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وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 550 نقطة ليتراجع الى 18250 نقطة أي نسبة انخفاض 3 في المئة تقريبا.



كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 140 نقطة ليصل إلى 5820 نقطة اي نسبة انخفاض 2.25 في المئة.