انخفاض المؤشرات الأميركية بشكل كبير

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 800 نقطة، ليصل قبيل إغلاق التداولات، إلى 43020 نقطة، اي نسبة انخفاض 2 في المئة تقريبا.
وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 550 نقطة ليتراجع الى 18250 نقطة أي نسبة انخفاض 3 في المئة تقريبا.
كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 140 نقطة ليصل إلى 5820 نقطة اي نسبة انخفاض 2.25 في المئة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) ليصل الى 68.20 دولار للبرميل الواحد.
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