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انخفاض المخزون الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 1983

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أرشيفية
 
الأربعاء، 15-07-2026 10:31 م

الوكيل الإخباري- تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي بنهاية الأسبوع المنتهي في 10 يوليو بمقدار 2.985 مليون برميل، ليصل إلى 316.504 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 1983.

ووفقا للبيانات الواردة في التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، كان مستوى المخزونات الاستراتيجية قد سجل مستوى أقل في نهاية الأسبوع المنتهي في 15 أبريل 1983، عندما بلغ 314.817 مليون برميل.

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وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 10 يوليو ارتفع بمقدار ألف برميل يوميا، ليصل إلى 13.861 مليون برميل يوميا.


وبلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة الماضية 13.838 مليون برميل يوميا.

 

وتنشر الإدارة الأرقام النهائية للإنتاج ضمن تقرير شهري يصدر بفارق زمني يبلغ شهرين. ووفقا للبيانات النهائية، بلغ إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال مايو 13.82 مليون برميل يوميا، بينما تشير البيانات الأولية إلى أن الإنتاج في يونيو وصل إلى 13.89 مليون برميل يوميا.


وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ الإنتاج في يوليو 13.84 مليون برميل يوميا. أما متوسط الإنتاج خلال العام الماضي بأكمله، فقد قُدّر عند 13.59 مليون برميل يوميًا.


وفي 7 يوليو، رفعت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها لمتوسط إنتاج النفط في البلاد خلال العام الجاري بمقدار 60 ألف برميل يوميا، ليصل التقدير إلى 13.78 مليون برميل يوميا. وفي المقابل، خفضت توقعاتها لعام 2027 بمقدار 120 ألف برميل يوميا، لتصل إلى 14.03 مليون برميل يوميا.

 
 


gnews

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