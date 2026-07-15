انخفاض المخزون الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 1983

ووفقا للبيانات الواردة في التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، كان مستوى المخزونات الاستراتيجية قد سجل مستوى أقل في نهاية الأسبوع المنتهي في 15 أبريل 1983، عندما بلغ 314.817 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 10 يوليو ارتفع بمقدار ألف برميل يوميا، ليصل إلى 13.861 مليون برميل يوميا.
وبلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة الماضية 13.838 مليون برميل يوميا.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ الإنتاج في يوليو 13.84 مليون برميل يوميا. أما متوسط الإنتاج خلال العام الماضي بأكمله، فقد قُدّر عند 13.59 مليون برميل يوميًا.
وفي 7 يوليو، رفعت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها لمتوسط إنتاج النفط في البلاد خلال العام الجاري بمقدار 60 ألف برميل يوميا، ليصل التقدير إلى 13.78 مليون برميل يوميا. وفي المقابل، خفضت توقعاتها لعام 2027 بمقدار 120 ألف برميل يوميا، لتصل إلى 14.03 مليون برميل يوميا.
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