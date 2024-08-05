انخفاض بورصات عربية على خطى الأسواق العالمية

الوكيل الإخباري- تراجعت مؤشرات الأسهم العربية في تعاملات اليوم الاثنين، مع هبوط الأسواق الآسيوية والأوروبية وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة.



وتجتاح الأسواق العالمية حالة من الخوف أدت إلى موجة من البيع في ظل تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي. وفي وقت سابق اليوم، تراجعت الأسواق الآسيوية، وسجلت البورصة اليابانية أسوأ خسارة منذ عام 1987.



كذلك تأثرت الأسواق العربية بالاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إذ يتخوف المستثمرون من تصاعد المواجهة بين إيران وحزب الله مع إسرائيل.



وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي المالي، بحلول الساعة 13:20 بتوقيت موسكو، بنسبة 4.9% إلى 4046.56 نقطة، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.31% إلى 8984.66 نقطة.



أما في السعودية، فقد انخفض مؤشر السوق الرئيسي في الرياض بنسبة 2.13% إلى 11503.66 نقطة، فيما أنهى مؤشر البورصة القطرية التعاملات عند 10057.23 نقطة.



وفي مصر، تراجع المؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% إلى 28021.34 نقطة في ظل موجة بيع، بحسب ما أظهرته التداولات.

RT