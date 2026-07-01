انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا الأربعاء

07:34 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار. اضافة اعلان





وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3979.41 دولارًا للأوقية، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني الماضي.



كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 1.1% إلى 3992.70 دولارًا للأوقية.



وجاءت الخسائر مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، ما زاد الضغوط على المعدن النفيس، في وقت عززت فيه توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية.



ويترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأميركية خلال اليوم، إلى جانب تقرير الوظائف غير الزراعية غدًا، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وما قد يترتب عليها من تأثير في أسعار الذهب.





