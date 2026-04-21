الثلاثاء 2026-04-21 10:18 ص

انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

أونصات ذهب
الثلاثاء، 21-04-2026 09:32 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء مع ارتفاع الدولار فيما ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستجتمعان هذا الأسبوع لإجراء محادثات سلام بعد تجدد التوتر.اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4807.91 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0217 بتوقيت غرينتش، مواصلا تراجعه من الجلسة السابقة عندما سجل أدنى مستوى منذ 13 نيسان. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران عند 4827.30 دولارا.

وارتفع الدولار مما زاد من تكلفة السلع المقومة بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال.كوم إن المستثمرين ينتظرون الآن "النبأ الرئيسي التالي بشأن ما إذا كانت المحادثات ستمضي قدما في إسلام أباد، وإذا حدث ذلك، هل سيتم تمديد وقف إطلاق النار، أو الأفضل من ذلك، التوصل إلى اتفاق سلام".

وأضاف رودا "إذا حدثت هذه الأمور، فمن المرجح أن يحظى الذهب بدعم قوي لأن أسعار النفط ستنخفض. وإذا لم تحدث هذه الأمور، فقد نبدأ في رؤية بعض هذه التقلبات تعود إلى السوق".
 
 


