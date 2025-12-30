انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شباط إلى 4472.40 دولار للأوقية بنسبة 1.8 بالمئة، مقارنة بسعر 4552.70 دولار يوم الجمعة، فيما بلغ سعر الذهب في العقود الفورية 4452.92 دولار للأوقية.
وشهدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى تقلبات حادة، حيث تراوحت أسعار الفضة بين 73.52 و82.62 دولار للأوقية، وتم تداولها اليوم عند 74.19 دولار بانخفاض 3.9 بالمئة عن الجلسة السابقة.
