انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء عن مستوياتها القياسية التي سجلتها يوم الجمعة، مع استيعاب الأسواق للتطورات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، إضافة إلى عمليات جني الأرباح.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شباط إلى 4472.40 دولار للأوقية بنسبة 1.8 بالمئة، مقارنة بسعر 4552.70 دولار يوم الجمعة، فيما بلغ سعر الذهب في العقود الفورية 4452.92 دولار للأوقية.