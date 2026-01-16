انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

09:18 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761159 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- واصل الذهب تراجعه، الجمعة، بعد أن قلّصت بيانات اقتصادية إيجابية التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة الأميركية، وساهم انحسار الاضطرابات الجيوسياسية في تقليص الطلب على أصول الملاذ الآمن. اضافة اعلان





وبحلول الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4598.52 دولاراً للأوقية (الأونصة). لكن المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2% بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4642.72 دولاراً، يوم الأربعاء.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير (شباط) بنسبة 0.5% إلى 4601.80 دولار.



وقال كايل رودا، المحلل في كابيتال دوت كوم: "بدأ التحرك نحو الهبوط (للذهب) عموماً عندما… (تراجعت) احتمالات تدخل الولايات المتحدة بشكل ما في الاضطرابات الاجتماعية في إيران… ومع تلقي بيانات من الولايات المتحدة، وهذا كله يُظهر أنه لا توجد حاجة ملحّة لخفض أسعار الفائدة".



ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث، بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بمقدار تسعة آلاف طلب إلى 198 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 215 ألف طلب، بحسب استطلاع لرويترز.



ويجعل ارتفاع الدولار المعادن المسعّرة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

تم نسخ الرابط





