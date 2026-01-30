انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

09:43 ص

انخفض الذهب بأكثر من 4% يوم الجمعة، بسبب ما تردد حول احتمال تولي شخص يميل إلى التشديد النقدي رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتحقيق أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1980، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط توتر جيوسياسي واقتصادي مستمر.





وبحلول الساعة 03:23 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.9% إلى 5183.21 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد تراجعه 5% في وقت سابق. وسجل الذهب مستوى غير مسبوق عند 5594.82 دولارًا في الجلسة الماضية.



وتجاوزت مكاسب الذهب 20% حتى الآن هذا الشهر، محققًا زيادة للشهر السادس على التوالي، في أكبر ارتفاع شهري منذ يناير/كانون الثاني 1980.



كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.7% إلى 5176.40 دولارًا للأوقية يوم الجمعة.



وقال تيم ووترر، كبير محللي التداول في كيه.إم.سي: "إن اختيار رئيس للبنك المركزي الأميركي ربما يكون أقل ميلًا إلى التيسير النقدي، إلى جانب انتعاش الدولار، ساهم في انخفاض سعر المعدن النفيس".



وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الكشف يوم الجمعة عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي خلفًا لجيروم باول.



وتعافى الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مدعومًا جزئيًا بقرار الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير، لكنه يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.



ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ولا تزال الأسواق تتوقع خفض سعر الفائدة مرتين في عام 2026.

