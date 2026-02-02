انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

07:22 ص

الوكيل الإخباري- واصل الذهب انخفاضه الاثنين، متأثرا بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، في حين تعافت الفضة من أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجلته الجمعة.





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4793.97 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع الجمعة.



وكان الذهب قد سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 5594.82 دولارا الخميس.



وزات العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 1.6% إلى 4818.10 دولارا للأوقية.

