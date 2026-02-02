الإثنين 2026-02-02 08:21 ص

انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- واصل الذهب انخفاضه الاثنين، متأثرا بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ف
الذهب
 
الإثنين، 02-02-2026 07:22 ص
الوكيل الإخباري-   واصل الذهب انخفاضه الاثنين، متأثرا بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، في حين تعافت الفضة من أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجلته الجمعة.اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4793.97 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع الجمعة.

وكان الذهب قد سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 5594.82 دولارا الخميس.

وزات العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 1.6% إلى 4818.10 دولارا للأوقية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

4 إصابات متوسطة بحادث تصادم على مثلث جديتا غرب إربد

أخبار محلية 4 إصابات متوسطة بحادث تصادم على مثلث جديتا غرب إربد

“المالية النيابية” تناقش مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

أخبار محلية المالية النيابية تناقش مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

ارشيفية

عربي ودولي مقتل 12 أوكرانيا في قصف روسي وكييف تعلن عن محادثات جديدة

الوكيل الإخباري- ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية اليوم الاثنين 1.6% إلى 85.98 دولارا للأوقية. وكانت قد سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 121.64 دولارا الخميس.

أسواق ومال ارتفاع أسعار الفضة عالميا

الوكيل الإخباري- واصل الذهب انخفاضه الاثنين، متأثرا بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ف

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

أخبار محلية تطبيق بروتوكول القسطرة القلبية الطارئة في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

علم بريطانيا

عربي ودولي مساع بريطانية لتعزيز العلاقات الدفاعية مع الاتحاد الأوروبي



 




الأكثر مشاهدة