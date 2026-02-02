انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4793.97 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع الجمعة.
وكان الذهب قد سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 5594.82 دولارا الخميس.
وزات العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 1.6% إلى 4818.10 دولارا للأوقية.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار الفضة عالميا
-
أسعار النفط عالميا تنخفض 3%
-
منصات التداول في العصر الرقمي: كيف نختار بوابة الدخول إلى الأسواق المالية العالمية؟
-
الدين العام لألمانيا يقفز 17% ويهدد الاقتصاد
-
المركزي الألماني: مكانة الدولار العالمية في خطر
-
البيتكوين أقل من 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2025
-
أبرز أسباب انهيار الذهب عالميا.. وهذا مصير الذهب في المستقبل
-
بدء "شلل مالي" في الولايات المتحدة