انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 5020.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.
وارتفع مؤشر الدولار الاثنين، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى سعرا لحائزي العملات الأخرى.
قالت وزارة العمل الأميركية الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد بزيادة 0.3 بالمئة، بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وعادة ما يؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة فرص خفض أسعار الفائدة.
ووفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، يتوقع المشاركون في السوق في الوقت الراهن خفضا إجماليا في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، مع توقع أول خفض في يوليو تموز.
ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
