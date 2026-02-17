انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

07:33 ص

الوكيل الإخباري- انخفض الذهب 1% الثلاثاء مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسية بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، في حين أدى ارتفاع الدولار أيضا إلى الضغط على الأسعار.





وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4947.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش، بعد أن خسر 1% في وقت سابق من الجلسة.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.6% إلى 4966.80 دولار للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.



وكانت الأسواق الأميركية مغلقة الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء، بينما الأسواق في البر الرئيسي للصين وهونج كونج وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.



وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع حاليا أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.



ويرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، مع انخفاض أسعار الفائدة.

