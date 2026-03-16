انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

08:03 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب على نحو طفيف الاثنين متأثرة بتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في حين ساهم ضعف الدولار في الحد من الخسائر.





وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 5007.58 دولارا للأوقية (الأونصة).



وتراجع الدولار قليلا، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار مثل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما يزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.



وظل سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، مما يعرض البنية التحتية للنفط للخطر ويبقي مضيق هرمز مغلقا في أكبر اضطراب في الإمدادات العالمية على الإطلاق.





