انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب الفورية عند نحو 4630 دولارًا للأونصة، لتتجه نحو خسارة أسبوعية تقارب 2 بالمئة، بعد أن لامست أدنى مستوى في شهر خلال جلسة الأربعاء.
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة لتسليم حزيران بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4626.40 دولار للأونصة، وسط انخفاض ملحوظ في أحجام التداول بسبب عطلات الأسواق في الصين والهند، وهما من أكبر مستهلكي الذهب عالمياً، وفقًا لشبكة (سي إن إن).
في أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.4 بالمئة إلى 73.99 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1981.25 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1525.36 دولار.
