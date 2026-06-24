انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- واصل الذهب التراجع الأربعاء، مع صعود الدولار وسط التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية، في حين يقيم المستثمرون الإشارات المتضاربة بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. اضافة اعلان





وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4087.68 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0116 بتوقيت غرينتش، مسجلا أدنى مستوى منذ 11 يونيو حزيران. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس آب 1.1% إلى 4105.40 دولارات.



وسجل الدولار أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي "إلى أجل غير مسمى"، لكن طهران نفت تقديم أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات، مما أثار تساؤلات حول الاتفاق الهش بين الجانبين.



ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.



وينتظر المستثمرون صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المعيار المفضل لمجلس الاحتياطي لقياس التضخم، والمقرر صدورها غدا الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية.



وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع لرويترز إن البورصة ستطلق يوم الاثنين عقودا آجلة للذهب للتسوية في اليوم نفسه بهدف الاستفادة من الطلب على أصول الملاذ الآمن والطبيعة الأسرع للبنية التحتية التجارية لتعزيز السيولة في سوق المعدن بالإمارة.



كما أعلن مجلس الذهب في غانا أمس الثلاثاء أنه سيقوم بمواءمة نظام تسعير الذهب لديه مع مؤشر بورصة لندن للمعادن المعترف به دوليا اعتبارا من أول يوليو تموز، مع فرض سقوف صارمة على أسعار الشراء لتشديد الانضباط في السوق والحد من التداول غير النظامي.





