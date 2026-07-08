انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

08:11 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها في أسبوع تقريبا، إذ عززت الضربات الأميركية على إيران أسعار النفط والدولار، مما أثار مخاوف من أن يبقي التضخم أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ويضغط على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. اضافة اعلان





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4100.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:07 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من تموز. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 1.1% إلى 4112.50 دولارا.



وشن الجيش الأميركي موجة جديدة من الهجمات على إيران الثلاثاء وألغت واشنطن ترخيصا كان يسمح لإيران ببيع النفط بعد تعرض ثلاث ناقلات لهجوم بقذائف في مضيق هرمز، ما زاد الضغط على وقف إطلاق نار هش بالفعل.



وقفزت أسعار النفط الأميركي بنحو 3% في التعاملات المبكرة مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بينما تمسك الدولار بأعلى مستوياته هذا الأسبوع أمام معظم العملات الأخرى.



وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع الآن احتمالا يزيد على 67% أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في أيلول، مقارنة مع 57% تقريبا الثلاثاء.



كما يترقب المستثمرون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي عقد يومي 16 و17 حزيران والذي سيصدر في وقت لاحق الأربعاء بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة في عهد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديد كيفن وارش.





