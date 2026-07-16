الخميس 2026-07-16 08:49 ص

انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية
 
الخميس، 16-07-2026 07:56 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب الخميس مع عدم ظهور أي بوادر على انحسار الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، مما بدد تفاؤلا ساد في الآونة الأخيرة بشأن تراجع التضخم، وأثار مخاوف من أن يؤدي صعود أسعار النفط إلى رفع أسعار الفائدة.اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4034.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.3% إلى 4039.90 دولار.

وواصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة موجتين من الهجمات على الدفاعات ومواقع الصواريخ الإيرانية الساحلية بعد إعادة فرض حصار بحري على موانئ إيران.

وردت إيران باستهداف مواقع عسكرية أميركية في الدول المجاورة في ما وصفته "بحرب بقاء" مع الولايات المتحدة.

وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة في حزيران، وسط تراجع في تكلفة منتجات الطاقة، مما عزز دلائل على أن التضخم كان يتراجع قبل التصعيد الأحدث في الصراع.

ومع ذلك، لم يكن هذا التباطؤ كافيا لإقناع الأسواق المالية باستبعاد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين لا يزالون يتوقعون احتمالا بنسبة 73% لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في كانون الأول.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش عزمه على خفض التضخم دون أن يشير إلى كيفية تحقيق ذلك.
 
 


gnews

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