انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

08:49 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب عالميا الاثنين، إذ أدى تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع سعر خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم، في الوقت الذي أشار فيه عدد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأميركي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا للحد من ضغوط الأسعار. اضافة اعلان





وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفور 0.4% إلى 4000.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين الجمعة وخسر 2.5% على مدار الأسبوع. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.3% إلى 4005.9 دولار.



وتذبذب أداء الأسواق الآسيوية الاثنين في مستهل أسبوع حافل بإعلانات أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي ستشكل اختبارا إضافيا لثقة المستثمرين في زخم الذكاء الاصطناعي.



وقفزت أسعار النفط 3%، إذ تجاوز سعر خام برنت 90 دولارا للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.69 دولار، أو 3.05%، إلى 90.79 دولار بحلول الساعة 23:43 بتوقيت غرينتش، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 11 حزيران، ومواصلة مكاسبها بعد ارتفاعها 15.9% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ نيسان.



وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فجر الاثنين، أنها أكملت بنجاح، الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران.



وقالت القيادة، إنّ قواتها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية، ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، والقدرات البحرية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وشبكات الاتصالات، بهدف تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين أثناء عبورهم مضيق هرمز.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 56.42 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1% إلى 1592.97 دولار. وصعد سعر البلاديوم 0.3% إلى 1251.74 دولار.





