انخفاض جديد على اسعار الذهب عالميا

10:07 ص

الوكيل الإخباري- يتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع الجمعة، إذ أدى تصاعد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من الضغوط التضخمية وعزز احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية. اضافة اعلان





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3988.20 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0313 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ أول يوليو تموز. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب عند 3992 دولارا.



ومع ذلك، فقد المعدن الأصفر 3.2% منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض له منذ مطلع يونيو حزيران، إذ تجاوز الأثر الناجم عن التوتر في الشرق الأوسط تأثير الدعم الذي قدمته أرقام التضخم الأمريكية لشهر يونيو حزيران والتي صدرت هذا الأسبوع وجاءت أدنى من المتوقع.



وقال تيم واترر كبير محللي السوق في كي.سي.إم تريد "حتى مع رقمي مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين المعتدلين، فإن ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع يعني أن المتداولين لم يتمكنوا ببساطة من الاحتفال بأرقام التضخم الأقل".



وتابع "لا تزال المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط قائمة، وتمثل المخاوف حيال التضخم والعائدات القوى المهيمنة التي تعيق ارتفاع الذهب".



وتبادلت إيران والولايات المتحدة الضربات المكثفة الخميس في تصعيد مستمر منذ أسبوع أدى إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بشكل كبير.



وقفزت أسعار النفط بنحو 12% منذ بداية الأسبوع بسبب محدودية تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وطلبت طهران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق طريق التصدير عبر البحر الأحمر.





