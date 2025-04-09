انخفاض حاد في الأسواق الآسيوية

وانخفض مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 3.93% وأغلق عند 31714.03 نقطة، وخلال التعاملات بلغ انخفاض المؤشر 5%.
في حين تراجع مؤشر بورصة كوريا الجنوبية "كوسبي" بنسبة 1.74% إلى 2293.70 نقطة، ليهبط بأكثر من 20% منذ سجل آخر مستوي قياسي له في يوليو الماضي.
كما انخفض مؤشر بورصة هونغ كونغ "هانغ سينغ" بنسبة 0.37% إلى 20053.61 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إس آند بي/ إيه إس إكس 200" للأسهم في أستراليا بنسبة 1.80% إلى 7375 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وجاء التراجع بعد أن دخلت الرسوم الإضافية على الواردات الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
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