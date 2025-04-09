انخفاض حاد في الأسواق الآسيوية

الوكيل الإخباري- واصلت الأسواق الآسيوية تراجعها الحاد، في تعاملات اليوم الأربعاء، مع دخول أحدث موجة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ.



وانخفض مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 3.93% وأغلق عند 31714.03 نقطة، وخلال التعاملات بلغ انخفاض المؤشر 5%.

اضافة اعلان



في حين تراجع مؤشر بورصة كوريا الجنوبية "كوسبي" بنسبة 1.74% إلى 2293.70 نقطة، ليهبط بأكثر من 20% منذ سجل آخر مستوي قياسي له في يوليو الماضي.



كما انخفض مؤشر بورصة هونغ كونغ "هانغ سينغ" بنسبة 0.37% إلى 20053.61 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إس آند بي/ إيه إس إكس 200" للأسهم في أستراليا بنسبة 1.80% إلى 7375 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات.



وجاء التراجع بعد أن دخلت الرسوم الإضافية على الواردات الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.