انخفاض سعر الغاز الأوروبي بنسبة 15%

11:37 ص

الوكيل الإخباري- تراجع سعر الغاز الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بنحو 15 بالمئة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي قال فيها إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا. اضافة اعلان





وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، سجل عقد الغاز الهولندي المرجعيّ في أوروبا انخفاضا بنسبة 14,61 بالمئة ليصل إلى 48,21 يورو للميغاواط/ساعة.



وأعلن الرئيس الأميركي أمس الاثنين، أنه سيرفع بعض العقوبات المتعلقة بالنفط بسبب الاضطراب في الأسواق.







