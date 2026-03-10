انخفاض سعر الغاز الأوروبي بنسبة 15%

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، سجل عقد الغاز الهولندي المرجعيّ في أوروبا انخفاضا بنسبة 14,61 بالمئة ليصل إلى 48,21 يورو للميغاواط/ساعة.
وأعلن الرئيس الأميركي أمس الاثنين، أنه سيرفع بعض العقوبات المتعلقة بالنفط بسبب الاضطراب في الأسواق.
