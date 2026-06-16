انخفاض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ آذار

وانخفض سعر برميل نفط برنت بحر الشمال مستحق التسليم في آب، بنسبة 3,72% ليبلغ 80,08 دولارا، مواصلا بذلك تراجعه منذ الإعلان عن اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط واستئناف حركة الملاحة عبر الممر البحري الاستراتيجي.
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