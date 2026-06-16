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انخفاض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ آذار

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 06:40 م

الوكيل الإخباري-  تراجع سعر برميل نفط برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام، الثلاثاء إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع آذار، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اعتبارا من الجمعة.

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وانخفض سعر برميل نفط برنت بحر الشمال مستحق التسليم في آب، بنسبة 3,72% ليبلغ 80,08 دولارا، مواصلا بذلك تراجعه منذ الإعلان عن اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط واستئناف حركة الملاحة عبر الممر البحري الاستراتيجي.

 
 


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