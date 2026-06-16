انخفاض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ آذار

الوكيل الإخباري- تراجع سعر برميل نفط برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام، الثلاثاء إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع آذار، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اعتبارا من الجمعة.

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