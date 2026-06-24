الأربعاء 2026-06-24 05:08 م

انخفاض سعر خام برنت لأدنى مستوى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط

انخفاض سعر خام برنت لأدنى مستوى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط
ارشيفية
 
الأربعاء، 24-06-2026 03:41 م
الوكيل الإخباري-   انخفض سعر برميل خام برنت المرجعي عالميا إلى ما دون 75 دولارا الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في أواخر شباط، مع تفاعل الأسواق إيجابا مع استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز.اضافة اعلان


وقرابة الظهر، بلغ سعر خام برنت بحر الشمال تسليم آب 74,73 دولارا للبرميل، بتراجع قدره 3,05%، بينما سجّل خام غرب تكساس الوسيط 71,06 دولارا، ليفقد بالتالي 2,94% من سعره.
 
 


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