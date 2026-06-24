انخفاض سعر خام برنت لأدنى مستوى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط

وقرابة الظهر، بلغ سعر خام برنت بحر الشمال تسليم آب 74,73 دولارا للبرميل، بتراجع قدره 3,05%، بينما سجّل خام غرب تكساس الوسيط 71,06 دولارا، ليفقد بالتالي 2,94% من سعره.
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