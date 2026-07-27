انخفاض عقود الذرة الآجلة مع تراجع أسعار النفط

وأنهى عقد الذرة الأكثر تداولاً لشهر ديسمبر جلسته منخفضاً بمقدار 13.50 سنتاً عند 4.47 دولار للبوشل.
وبلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في أسبوع يوم الاثنين، عقب إعلان الولايات المتحدة توقف مفاجئ للغارات الجوية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد أثار هذا التوقف آمالاً بالتوصل إلى حل دبلوماسي من شأنه تهدئة التوترات وإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأغلقت عقود خام برنت الآجلة منخفضةً بنسبة 3.9%.
وأشارت مجموعة Commodity Weather Group إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن تعتدل في أعقاب موجة الحر التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع.
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