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انخفاض عقود الذرة الآجلة مع تراجع أسعار النفط

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أرشيفية
 
الإثنين، 27-07-2026 11:56 م
الوكيل الإخباري- أغلقت عقود الذرة الآجلة في بورصة شيكاغو للتجارة على انخفاض يوم الاثنين، في ظل تراجع أسعار النفط الخام وإقدام المتداولين على جني الأرباح.اضافة اعلان


وأنهى عقد الذرة الأكثر تداولاً لشهر ديسمبر جلسته منخفضاً بمقدار 13.50 سنتاً عند 4.47 دولار للبوشل.

وبلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في أسبوع يوم الاثنين، عقب إعلان الولايات المتحدة توقف مفاجئ للغارات الجوية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد أثار هذا التوقف آمالاً بالتوصل إلى حل دبلوماسي من شأنه تهدئة التوترات وإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأغلقت عقود خام برنت الآجلة منخفضةً بنسبة 3.9%.

وأشارت مجموعة Commodity Weather Group إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن تعتدل في أعقاب موجة الحر التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع.
 
 


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