الثلاثاء 2025-06-03 01:50 م
 

انخفاض على أسعار الذهب عالمياً .. إليك التفاصيل

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف
 
الثلاثاء، 03-06-2025 10:36 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وسط عمليات جني المستثمرين للأرباح، بعدما حقق المعدن أمس أفضل أداء له في أكثر من ثلاثة أسابيع.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.44% إلى 3382.10 دولارًا للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.80% إلى 3354.50 دولارًا للأونصة.

ويوم أمس الاثنين، ارتفع الذهب بأكثر من 2% ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث أدّى ضعف الدولار ومزيج من المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي إلى تغذية طلب المستثمرين على الأصول الآمنة.

روسيا اليوم
 
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