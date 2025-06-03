انخفاض على أسعار الذهب عالمياً .. إليك التفاصيل

وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.44% إلى 3382.10 دولارًا للأونصة.
فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.80% إلى 3354.50 دولارًا للأونصة.
ويوم أمس الاثنين، ارتفع الذهب بأكثر من 2% ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث أدّى ضعف الدولار ومزيج من المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي إلى تغذية طلب المستثمرين على الأصول الآمنة.
روسيا اليوم
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