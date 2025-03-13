انخفاض عملة "البيتكوين" في الأسواق

الوكيل الإخباري- تراجعت عملة "البيتكوين"، في تعاملات أمس الأربعاء، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة في ظل تصاعد المخاطر التجارية وبسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.



وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة "البيتكوين" بنسبة 0.18% إلى 82748.37 دولار، بحسب ما أظهرته منصات مختصة في متابعة العملات المشفرة.

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وأدت التوترات التجارية المتزايدة بين الدول الكبرى إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما أثر سلبا على ثقة المستثمرين في العملات المشفرة.