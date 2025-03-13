انخفاض عملة "البيتكوين" في الأسواق

وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة "البيتكوين" بنسبة 0.18% إلى 82748.37 دولار، بحسب ما أظهرته منصات مختصة في متابعة العملات المشفرة.
وأدت التوترات التجارية المتزايدة بين الدول الكبرى إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما أثر سلبا على ثقة المستثمرين في العملات المشفرة.
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