انخفاض كبير بمؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر داو جونز، 409 نقاط ليصل الى 42514 نقطة فيما انخفض مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 296 نقطة ليصل إلى 18276 نقطةـ اي نسبة 1.6 بالمئة.
وانخفض أيضا مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 53 تقطة ليصل الى 5797 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" ليصل إلى 70.96 دولار للبرميل الواحد.
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