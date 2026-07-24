انخفاض كبير بمؤشرات الأسهم الأميركية

12:29 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، الخميس بشكل كبير فيما ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" نحو 5 دولارات ليصل الى 91.90 للبرميل الواحد. اضافة اعلان





وفي ختام جلسة مداولات اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 507 نقاط ليصل إلى 51711 نقطة، أي نسبة انخفاض 0.97 بالمئة.



وانخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، 553 نقطة ليتراجع إلى 25137 نقطة، أي نسبة انخفاض 2.15 بالمئة.



وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 90 نقطة لينخفض الى 7408 نقاط، اي نسبة انخفاض 1.21 بالمئة





