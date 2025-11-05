انخفاض كبير على أسعار البيتكوين

وجاء في بيان للمنصة: "على منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، بلغت قيمة البيتكوين 99,832 ألف دولار أمريكي اعتبارا مساء اليوم".
في الوقت نفسه، سجلت العملة المشفرة "إيثريوم"، اعتبارا من الساعة 23:21 بتوقيت موسكو، انخفاضا بنسبة 13.04%، إلى 3,143 ألف دولار.
ويذكر أن أسواق العملات المشفرة شهدت في 11 أكتوبر الماضي انهيارا أصبح هو الأكبر منذ شهر أبريل، على إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم التجارية الإضافية على الصين ردا على قرار الأخيرة بتشديد الرقابة على صادرات المعادن النادرة والمعدات والتكنولوجيات الخاصة بها.
وهبط سعر البيتكوين في أثناء هذا الانهيار إلى ما دون الـ 110 آلاف دولار للبيتكوين الواحد، علما بأنه كان عند مستوى حوالي 125 ألف دولار قبل الانهيار.
روسيا اليوم
-
