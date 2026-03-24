الثلاثاء 2026-03-24 08:06 ص

انخفاض كبير على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

الثلاثاء، 24-03-2026 07:29 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% الثلاثاء، لتواصل تراجعها للجلسة العاشرة على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وتلاشي الآمال في تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على المدى القريب.اضافة اعلان


وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4345.48 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.3% إلى 4348.60 دولارا.

وارتفع الدولار، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بقرابة 18% منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، فيما برز الدولار باعتباره أحد أكبر المستفيدين من الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

ونفت إيران الاثنين، إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد أن أرجأ الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية مشيرا إلى ما وصفها بأنها محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن أسمائهم.
 
 


دخان يتصاعد من جراء غارة جوية إسرائيلية

عربي ودولي غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل

ارتفاع أسعار النفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 24-3-2026

مسؤول أمريكي: الضربات على إيران ستستمر خلال المحادثات

عربي ودولي مسؤول أمريكي: الضربات على إيران ستستمر خلال المحادثات

الرائد معاذ موسى النعيمات

أخبار محلية الأمن ينعى الرائد معاذ النعيمات

مصافي النفط على ضفاف نهر في مدينة يوكايتشي باليابان

عربي ودولي اليابان ستبدأ بضخ النفط من مخزوناتها الاحتياطية اعتبارا من الخميس

علم العراق

عربي ودولي العراق: قتيل وجرحى بغارتين جويتين على الأنبار



 




