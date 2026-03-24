انخفاض كبير على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4345.48 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.3% إلى 4348.60 دولارا.
وارتفع الدولار، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بقرابة 18% منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، فيما برز الدولار باعتباره أحد أكبر المستفيدين من الإقبال على أصول الملاذ الآمن.
ونفت إيران الاثنين، إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد أن أرجأ الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية مشيرا إلى ما وصفها بأنها محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن أسمائهم.
