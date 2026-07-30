الخميس 2026-07-30 02:44 ص

انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية
انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية
 
الخميس، 30-07-2026 01:38 ص
الوكيل الإخباري-    انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، الأربعاء، بشكل كبير رغم قرار الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) تثبيت سعر الفائدة على ما هي عليه.اضافة اعلان


وفي ختام جلسة مداولات اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1152 نقطة ليتراجع إلى 51594 نقطة، أي نسبة انخفاض 2.18 بالمئة.

وانخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، 433 نقطة ليتراجع الى 24442 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.74 بالمئة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 112 نقطة لينخفض الى 7316 نقطة، اي نسبة انخفاض 1.51 بالمئة.

الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" أكثر من 5 دولارات ليصل الى 84.94 للبرميل الواحد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

عربي ودولي أكسيوس عن مسؤول أميركي: الجيش الأميركي يشن غارات جوية في إيران

الأمن العام يلقي القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في عمّان

أخبار محلية القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في عمّان

تعبيرية

عربي ودولي "رويترز": واشنطن قد تؤجل اعتماد السفير الفرنسي الجديد

ضربة صاروخية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف

عربي ودولي انفجارات في كييف عقب تحذير من هجوم صاروخي

انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تقفز عالميا نحو 7% عالميا

أرشيفية

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قريوت ومستوطنون يقتحمون قصرة في الضفة الغربية

وزارة الصحة

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة -أسماء



 
 




الأكثر مشاهدة

 