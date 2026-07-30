انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

وفي ختام جلسة مداولات اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1152 نقطة ليتراجع إلى 51594 نقطة، أي نسبة انخفاض 2.18 بالمئة.
وانخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، 433 نقطة ليتراجع الى 24442 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.74 بالمئة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 112 نقطة لينخفض الى 7316 نقطة، اي نسبة انخفاض 1.51 بالمئة.
الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" أكثر من 5 دولارات ليصل الى 84.94 للبرميل الواحد.
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