انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

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الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، الأربعاء، بشكل كبير رغم قرار الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) تثبيت سعر الفائدة على ما هي عليه. اضافة اعلان





وفي ختام جلسة مداولات اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1152 نقطة ليتراجع إلى 51594 نقطة، أي نسبة انخفاض 2.18 بالمئة.



وانخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، 433 نقطة ليتراجع الى 24442 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.74 بالمئة.



وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 112 نقطة لينخفض الى 7316 نقطة، اي نسبة انخفاض 1.51 بالمئة.



الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" أكثر من 5 دولارات ليصل الى 84.94 للبرميل الواحد.





