السبت 2025-02-22 10:31 ص
 

انخفاض كبير في مؤشرات الاسهم الأميركية الكبرى

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 22-02-2025 07:15 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، الليلة الماضية بشكل كبير جدا منهية الأسبوع على خسارة.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الجمعة، 748نقطة ليتراجع الى 43428 نقطة اي نسبة انخفاض أكثر من 1.69 في المئة.


وانخفض أيضا مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 438 نقطة ليصل الى 19524 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 2.2 في المئة.


وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) اكثر من 100 نقطة ليصل الى 6013 نقطة، بنسبة بلغت 1.71 في المئة.


الى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) بأكثر من دولارين ليصل الى 70.25 دولار للبرميل الواحد.


وتكبدت المؤشرات خسائر اسبوعية كبيرة حيث انخفض مؤشر جونز الصناعي 1155 نقطة فيما انخفض مؤشر 566 نقطة.


فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) تقريبا 100 نقطة مع نهاية الاسبوع.

 

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين حماس: إسرائيل تماطل في تسليم قوائم الأسرى وإعادة إعمار غزة بحاجة إلى توافق وطني

جانب من اللقاءات

شؤون برلمانية الصفدي يلتقي رؤساء مجالس شورى وبرلمانات السعودية والإمارات والجزائر

رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق

أخبار محلية وفد تجاري برازيلي يزور الأردن لتعزيز التعاون الاقتصادي

أرشيفية

خاص بالوكيل بدء تداول الذهب عيار 14 لأول مرة في الأردن.. وهذا سعره للمواطنين

أرشيفية لسيارات شرطة في بريطانيا

منوعات إدانة أم بريطانية بقتل طفليها غرقًا أو خنقًا

أرشيفية

اقتصاد محلي انخفاض على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ سعر عيار 21؟

وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف

عربي ودولي وزير الدفاع الروسي يتوعد الغرب: المواجهة بلغت لحظتها الحاسمة

أرشيفية

عربي ودولي "أسوشيتد برس" تقاضي موظفين في البيت الأبيض



 



الأكثر مشاهدة