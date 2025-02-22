انخفاض كبير في مؤشرات الاسهم الأميركية الكبرى

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، الليلة الماضية بشكل كبير جدا منهية الأسبوع على خسارة.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الجمعة، 748نقطة ليتراجع الى 43428 نقطة اي نسبة انخفاض أكثر من 1.69 في المئة.



وانخفض أيضا مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 438 نقطة ليصل الى 19524 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 2.2 في المئة.



وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) اكثر من 100 نقطة ليصل الى 6013 نقطة، بنسبة بلغت 1.71 في المئة.



الى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) بأكثر من دولارين ليصل الى 70.25 دولار للبرميل الواحد.



وتكبدت المؤشرات خسائر اسبوعية كبيرة حيث انخفض مؤشر جونز الصناعي 1155 نقطة فيما انخفض مؤشر 566 نقطة.



فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) تقريبا 100 نقطة مع نهاية الاسبوع.