انخفاض كبير لمؤشرات الأسهم الأميركية

وفي ختام جلسة المداولات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 406 نقاط ليتراجع إلى 52146 نقطة، أي نسبة انخفاض 0.77 بالمئة.
وانخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، 361 نقطة ليتراجع إلى 25520 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.40 بالمئة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 76 نقطة ليصل إلى 7457 نقطة أي نسبة انخفاض 1.01 بالمئة.
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