الخميس 2024-12-19 09:32 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل كبير

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-12-2024 08:39 ص
الوكيل الإخباري-  انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى بشكل كبير، الليلة الماضية بعد أن خفّض البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سعر الفائدة بربع نقطة وهو أدنى مستوى في عامين.اضافة اعلان


ويتوقع معظم المسؤولين خفضين لعام 2025 الَمقبل ، حيث تراجعت المؤشرات الأربعاء فانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 716 نقطة ليتراجع الى 19392 نقطة أي نسبة 56 .3 في المئة.

كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل كبير وانخفض 1123 نقطة ليصل إلى 42215 نقطة، أي نسبة 2.58 في المئة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) بنحو 178 نقطة ليصل إلى 5872 نقطة أي نسبة 2.95 في المئة.

بترا
 
gnews

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