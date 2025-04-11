الجمعة 2025-04-11 12:33 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل كبير

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل كبير
ارشيفية
 
الجمعة، 11-04-2025 12:28 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى الخميس انخفاضًا كبيرًا بسبب قرارات الإدارة الأميركية المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

اضافة اعلان


ووصفت، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين، خطة ترمب للتعريفات الجمركية بأنها "أسوأ جرح ذاتي رأيته في حياتي".


وأنخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، اليوم 1014 نقطة ليتراجع إلى 39593 نقطة، أي نسبة انخفاض 2.50 بالمئة، فيما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 737 نقطة ليتراجع إلى 16387 نقطة، أي نسبة انخفاض 4.31 بالمئة.


وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 188 نقطة ليصل إلى 5268 نقطة، أي نسبة انخفاض 3.46 بالمئة.


إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بقيمة دولارين تقريبا ليصل الى 60.45 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

أحدث الأخبار

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل كبير

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل كبير

أمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني

أخبار محلية الإفتاء: الأحكام الشرعية الضامن الأهم لقوة الأردن

فريق طبي متخصص بزراعة النخاع العظمي في مركز الأورام العسكري

أخبار محلية إجراء أول عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في الخدمات الطبية الملكية

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم قرية جنوب شرق نابلس

ارشيفية

فلسطين 28 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

علم الولايات المتحدة

أسواق ومال وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عزمها رفع سقف الدين

ارشيفية

عربي ودولي طائرة تابعة لأميركان إيرلاينز تصطدم بأخرى على الأرض في واشنطن ولا إصابات

غزة

فلسطين الأمم المتحدة تحذر من استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة



 
 



الأكثر مشاهدة