انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل كبير

ووصفت، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين، خطة ترمب للتعريفات الجمركية بأنها "أسوأ جرح ذاتي رأيته في حياتي".
وأنخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، اليوم 1014 نقطة ليتراجع إلى 39593 نقطة، أي نسبة انخفاض 2.50 بالمئة، فيما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 737 نقطة ليتراجع إلى 16387 نقطة، أي نسبة انخفاض 4.31 بالمئة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 188 نقطة ليصل إلى 5268 نقطة، أي نسبة انخفاض 3.46 بالمئة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بقيمة دولارين تقريبا ليصل الى 60.45 دولار للبرميل الواحد.
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