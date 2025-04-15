انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 156 نقطة ليصل إلى 40369 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 8 نقاط ليصل إلى 16823 نقطة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 9 نقاط ليصل إلى 5396 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 61.54 دولار للبرميل الواحد.
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