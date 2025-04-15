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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 11:39 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، بنسب منخفضة مقارنة مع الانخفاضات الكبرى السابقة.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 156 نقطة ليصل إلى 40369 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 8 نقاط ليصل إلى 16823 نقطة.


وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 9 نقاط ليصل إلى 5396 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 61.54 دولار للبرميل الواحد.

 
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