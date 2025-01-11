انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

الوكيل الإخباري- انخفضت، أمس الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بشكل كبير مسجلة بذلك خسارة كبيرة على المستوى الاسبوعي أيضا.

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وانخفض، عند اغلاق الليلة الماضية، مؤشر داو جونز الصناعي، 697 نقطة ليصل الى 41938 نقطة، اي خسارة بنسبة 1.63 في المئة.



كما انخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 317 نقطة ليصل الى 19161 نقطة، بخسارة بلغت أيضا 1.63 في المئة.



وانخفض كذلك مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 91 نقطة ليصل الى 5827 نقطة، أي خسارة بنسبة 1.54 في المئة.



وفي الوقت الذي تراجعت فيه المؤشرات، قفزت عوائد السندات بمكاسب قوية ستضع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة موضع شك.



وحسب محللون، فان مكاسب الوظائف في كانون الاول الماضي، والتي اعلن عنها الليلة الماضية، والأكبر منذ آذار، تبلغ زيادتها 155 الف وظيفة، مما يعني انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المئة. وعليه، فان سوق العمل قد يكتسب زخما مرة أخرى، مما يغلق الباب أمام خفض سعر الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الحالي.



وفي الأداء الاسبوعي للمؤشرات، سجل مؤشر داو جونز انخفاضا كبيرا بلغت 897 نقطة حيث افتتح المداولات صباح الاثنين على 42835 نقطة ليتراجع امس الى 41938 نقطة.



كما سجل مؤشر نازداك، الذي كان افتتاحه صباح الاثنين 19851 نقطة ، انخفاضا كبيرا بلغ 690 نقطة نهاية الاسبوع.



وافتتح مؤشر (ستاندرد آند بورز) مداولاته بداية الاسبوع على 5982 نقطة، لينخفض مع نهاية الاسبوع بقيمة 155 نقطة.



كما ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) تقريبا 3 دولارات ليصل الى 76.76 دولار للبرميل الواحد كما ارتفع سعر الذهب نحو 26 دولارا ليصل الى 2716 دولارا للأوقية الواحدة.