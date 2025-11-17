انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

وقبيل إغلاق اليوم انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي نحو 600 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.4 بالمئة تقريباً.
وانخفض مؤشر ناسداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 250 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.30 بالمئة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) أكثر من 80 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.25 بالمئة.
