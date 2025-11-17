الثلاثاء 2025-11-18 12:05 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير
 
الإثنين، 17-11-2025 11:54 م
الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الاثنين، بشكل كبير، فيما استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 58.81 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وقبيل إغلاق اليوم انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي نحو 600 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.4 بالمئة تقريباً.
وانخفض مؤشر ناسداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 250 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.30 بالمئة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) أكثر من 80 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.25 بالمئة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

ب

عربي ودولي روسيا تسقط 18 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات

F

عربي ودولي الأمم المتحدة: توسع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري

ل

فلسطين الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية "التصريحات الخطيرة والتحريضية" ضد الرئيس والقيادة

ا

عربي ودولي قناة تركية: سبب موت السائحين الألمان في إسطنبول سم لا ترياق له

الأمم المتحدة: توسع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري

عربي ودولي الأمم المتحدة: توسع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري

فرنسا وأوكرانيا يوقعان "إعلان نوايا" لشراء كييف 100 طائرة رافال

عربي ودولي فرنسا وأوكرانيا يوقعان "إعلان نوايا" لشراء كييف 100 طائرة رافال

مصر .. مفاجأة في عدد الدوائر الانتخابية المشبوه في نتيجتها

عربي ودولي مصر .. مفاجأة في عدد الدوائر الانتخابية المشبوه في نتيجتها



 
 



الأكثر مشاهدة