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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 08-01-2025 12:12 ص

الوكيل الإخباري-    انخفضت اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع سعر الذهب، بقيمة 16 دولارا ليصل إلى 2653 دولارا للأوقية الواحدة.

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وانخفض قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، أكثر من 250 نقطة ليتراجع إلى 42450 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 400 نقطة ليصل إلى 19460نقطة.


كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 70 نقطة ليصل إلى 5900 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) بقيمة 80 سنتا ليصل إلى عند 74.36 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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