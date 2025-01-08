انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب

الوكيل الإخباري- انخفضت اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع سعر الذهب، بقيمة 16 دولارا ليصل إلى 2653 دولارا للأوقية الواحدة.

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وانخفض قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، أكثر من 250 نقطة ليتراجع إلى 42450 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 400 نقطة ليصل إلى 19460نقطة.