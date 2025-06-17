انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 299 نقطة ليصل إلى 42215 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 180 نقطة ليصل إلى 19521 نقطة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 50 نقطة ليصل إلى 5982 نقطة.
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