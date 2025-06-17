انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس

الوكيل الإخباري- انخفضت اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، إلى 74.80 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 299 نقطة ليصل إلى 42215 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 180 نقطة ليصل إلى 19521 نقطة.