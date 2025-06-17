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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس

مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى
مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى
 
الثلاثاء، 17-06-2025 11:49 م

الوكيل الإخباري-    انخفضت اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، إلى 74.80 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 299 نقطة ليصل إلى 42215 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 180 نقطة ليصل إلى 19521 نقطة.


وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 50 نقطة ليصل إلى 5982 نقطة.

 
gnews

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