الجمعة 2026-03-13 12:44 ص

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس

مؤشرات الأسهم الأميركية
 
الجمعة، 13-03-2026 12:00 ص

الوكيل الإخباري-  انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الخميس بشكل كبير، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بأكثر من 9 دولارات ليصل إلى 96.52 دولار للبرميل الواحد.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 739 نقطة ليتراجع الى 46677 نقطة اي نسبة انخفاض 1.56 بالمئة

 
 


