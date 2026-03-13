انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الخميس بشكل كبير، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بأكثر من 9 دولارات ليصل إلى 96.52 دولار للبرميل الواحد.

