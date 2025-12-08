انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية ونفط تكساس

11:57 م

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، مع بداية تداولات الأسبوع بنسب مختلفة، فيما انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس" ليصل إلى 58.80 دولار للبرميل الواحد.





وقبيل إغلاق السوق المالية، اليوم الاثنين، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالي 240 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 90 نقطة تقريبا.



وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 30 نقطة.



