انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية ونفط تكساس

وقبيل إغلاق السوق المالية، اليوم الاثنين، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالي 240 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 90 نقطة تقريبا.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 30 نقطة.
