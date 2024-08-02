انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

كما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 417 نقطة، ليصل إلى 16776 نقطة فيما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 100 نقطة ليصل إلى 5346 نقطة، أي بنسبة 1.84 بالمئة.
إلى ذلك، إنخفض سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" أكير من 3 دولارات ليصل إلى 73.89 دولار للبرميل الواحد.
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