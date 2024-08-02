انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الاخباري- انخفض اليوم الجمعة مؤشر داو جونز الصناعي 610 نقاط ليصل إلى 39,737 نقطة، أي بنسبة 1.51 بالمئة من حجم الاسهم.



كما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 417 نقطة، ليصل إلى 16776 نقطة فيما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 100 نقطة ليصل إلى 5346 نقطة، أي بنسبة 1.84 بالمئة.