انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 91 نقطة ليصل إلى 42141 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 104 نقاط ليصل إلى 18607 نقاط.
وانخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 19 نقطة ليصل الى 5813 نقطة.
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