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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 30-10-2024 11:35 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت، اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" بقيمة دولارين تقريبا، ليصل إلى 68.90 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 91 نقطة ليصل إلى 42141 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 104 نقاط ليصل إلى 18607 نقاط.


وانخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 19 نقطة ليصل الى 5813 نقطة.

 
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