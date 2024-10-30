انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت، اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" بقيمة دولارين تقريبا، ليصل إلى 68.90 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 91 نقطة ليصل إلى 42141 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 104 نقاط ليصل إلى 18607 نقاط.