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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 31-10-2024 11:38 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الخميس، بشكل كبير، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 378 نقطة ليصل إلى 41763 نقطة.

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وانخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 512 نقطة ليتراجع إلى 18095 نقطة، اي نسبة 2.76 بالمئة.


كما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 108 نقاط ليصل إلى 5705 نقاط أي نسبة 1.86 بالمئة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" بقيمة دولارين تقريبا، ليصل إلى 70.62 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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