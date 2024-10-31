انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 512 نقطة ليتراجع إلى 18095 نقطة، اي نسبة 2.76 بالمئة.
كما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 108 نقاط ليصل إلى 5705 نقاط أي نسبة 1.86 بالمئة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" بقيمة دولارين تقريبا، ليصل إلى 70.62 دولار للبرميل الواحد.
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