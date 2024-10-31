انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الخميس، بشكل كبير، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 378 نقطة ليصل إلى 41763 نقطة.

اضافة اعلان



وانخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 512 نقطة ليتراجع إلى 18095 نقطة، اي نسبة 2.76 بالمئة.